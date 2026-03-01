Spectacle musical Les italiens ne voyagent pas, ils émigrent

Place de l’Église Le Moulinet-sur-Solin Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Spectacle musical Les Italiens ne voyagent pas, ils émigrent par Mario Pietranna le samedi 28 mars à 19h30 à l’Église du Moulinet-sur-Solin

Venez découvrir le spectacle musical Les Italiens ne voyagent pas, ils émigrent , inspiré d’une histoire vraie et interprété par Mario Pietranna, le samedi 28 mars à 19h30 à l’église du Moulinet-sur-Solin.

À travers musique et récit, l’artiste partage une histoire émouvante autour de l’émigration italienne, mêlant mémoire, culture et émotions.

Ce spectacle est organisé par l’association FLCE Le Moulinet-sur-Solin. 5 .

Place de l’Église Le Moulinet-sur-Solin 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 36 52 55 lemoulinet.aflce@gmail.com

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English :

Musical performance Les Italiens ne voyagent pas, ils émigrent by Mario Pietranna Saturday, March 28 at 7:30 p.m. at the Church of Moulinet-sur-Solin

L’événement Spectacle musical Les italiens ne voyagent pas, ils émigrent Le Moulinet-sur-Solin a été mis à jour le 2026-03-15 par OT GIEN