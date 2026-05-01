Spectacle Musical Les recycleurs de son Salle des fêtes de Nessier Benet
Spectacle Musical Les recycleurs de son Salle des fêtes de Nessier Benet samedi 30 mai 2026.
Benet
Spectacle Musical Les recycleurs de son
Salle des fêtes de Nessier 1 route des Pictons Benet Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
faire de la vraie musique avec de faux instruments.
Spectacle Les recycleurs de son
Emmanuel et Tony forment un duo complice et comique. Ils nous propulsent dans une exploration de notre milieu naturel devenu merveille par la récupération et la transformation en objets sonores.
C’est le défi des Recycleurs de son faire de la vraie musique avec de faux instruments.
Combinant leurs esprits d’invention, de naturalistes et de musiciens, ils plongent leurs mains dans la matière pour fabriquer des machines sonores et leur donner vie en musique… et en danse!
Gratuit
Heure de début 20h30
Heure de fin 23h00
Salle des fêtes de Nessier, 1 route des Pictons 85490 Benet .
Salle des fêtes de Nessier 1 route des Pictons Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 50 75 35
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English :
make real music with fake instruments.
L’événement Spectacle Musical Les recycleurs de son Benet a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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