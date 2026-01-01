Spectacle musical Les retrouvailles Route du Stade Marsais

Spectacle musical Les retrouvailles

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Les Enchant’Coeur vous invite à leur prochain spectacle Les retrouvailles !

Plongez dans un univers où la nostalgie et où les souvenirs remontent mais toujours avec cette joie de se revoir !

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 08 84 26 contact@lesenchantcoeur.org

English :

Les Enchant’Coeur invites you to their next show, Les retrouvailles !

Dive into a world of nostalgia and memories, but always with the joy of seeing each other again!

