Spectacle musical Les retrouvailles Route du Stade Marsais dimanche 18 janvier 2026.
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Les Enchant’Coeur vous invite à leur prochain spectacle Les retrouvailles !
Plongez dans un univers où la nostalgie et où les souvenirs remontent mais toujours avec cette joie de se revoir !
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 08 84 26 contact@lesenchantcoeur.org
English :
Les Enchant’Coeur invites you to their next show, Les retrouvailles !
Dive into a world of nostalgia and memories, but always with the joy of seeing each other again!
