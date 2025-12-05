Spectacle musical Les Virtuoses en pleine tempête Virtuoses et compagnie Granville

Spectacle musical Les Virtuoses en pleine tempête Virtuoses et compagnie

Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Tout public à partir de 5 ans.

Alors qu’une tempête se prépare, deux pianistes se retrouvent face à une mystérieuse violoniste qui, contrainte de trouver refuge chez eux, bouleverse leur quotidien. L’étrangère souffle un vent nouveau, mettant à rude épreuve les deux compères qui rivalisent de virtuosité et de ruse pour dompter la vague qui s’annonce. Mais qui, des pianistes et de la violoniste, parviendra à imposer son tempo final ? Entre désaccords savoureux et instants de pure poésie, cet improbable trio nous emporte dans une folle épopée, aux confins de la musique et de l’imaginaire.

Comédie, magie et musique fusionnent dans un spectacle sans parole et unique en son genre. .

Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

