Spectacle musical « Les voix laborieuses » Le Non-Lieu – usine Cavrois-Mahieu Roubaix

Spectacle musical « Les voix laborieuses » Samedi 20 septembre, 17h00 Le Non-Lieu – usine Cavrois-Mahieu

Inspiré du monde du travail, ce spectacle de théâtre musical se nourrit de textes anciens et contemporains, d’anecdotes, de témoignages de poètes et poétesses ouvrières. Poétique et politique, il nous interroge sur notre besoin de travailler, sur l’histoire et l’avenir des conditions de travail et le respect des tâches accomplies. Les musiques imaginées et composées par Fred Gregson, sont inspirées des gestes, des mains sur les outils des rythmes répétitifs des machines et des chants conscients ou inconscients des travailleurs et travailleuses du monde.

Le Non-Lieu – usine Cavrois-Mahieu 117 rue Montgolfier, 59100 Roubaix

