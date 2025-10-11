Spectacle musical Lève-toi Kembs

Spectacle musical Lève-toi Kembs samedi 11 octobre 2025.

Spectacle musical Lève-toi

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Samedi 2025-10-11 20:00:00

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Sarina, chanteuse belge à la vision singulière, célèbre les voix iconiques qui ont transcendé les frontières du possible.

Sarina est aveugle et depuis toute petite elle a peur d’être réduite à son handicap et mise dans une boîte. C’est sa grand-mère qui lui donnera une première clé pour en sortir la musique.

Au travers des titres mythiques d’artistes qui ont elles aussi brisé un plafond de verre, Sarina nous raconte sa vie de chanteuse.

De Nina Simone à Billie Eilish en passant par Joséphine Baker ou encore la libanaise Fairouz, elle nous fait vibrer de sa voix cristalline et rend hommage à celles qui ont changé le monde grâce à leur musique.

La force de son récit captivant nous fait voir des images, ressentir des émotions et voyager dans le temps et l’espace. Son histoire nous renvoie à la nôtre et si nous étions nous-mêmes enfermés dans une boîte ?

Et si nous pouvions nous lever et en sortir ?

Ecriture sensible et émouvante, mise en scène délicate, interprétation attachante, font de ce spectacle musical original, poétique et vibrant un moment suspendu. Tout simplement inoubliable !

De et avec Sarina (chant, piano et guitare)

Mise en scène Sarina sous le regard bienveillant de Tania Garbarski et Charlie Dupont

Direction Musicale Ilan Abou

Spectacle musical

Tout public à partir de 7 ans

Durée 1h05 .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

