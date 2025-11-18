Spectacle musical L’homme qui plantait des arbres Primelin

Spectacle musical L’homme qui plantait des arbres

Pointe Emmaüs Primelin Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-18 18:30:00

fin : 2025-11-18 19:15:00

Date(s) :

2025-11-18

L’homme qui plantait des arbres c’est Elzéard Bouffier, c’est un héros malgré lui.

Berger, déserteur, écolo, il repeuple la forêt détruite par l’homme et son commerce.

Sans réclame, sans douter malgré l’ampleur de l’ouvrage, il répare la catastrophe en cours.

Texte de Jean Giono, musiques de Bach, Kurtag, Aurier, interprétées par l’altiste Julian Boutin.

En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille, Arviskol et la Pointe Emmaüs. .

Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 03 35 44 49

