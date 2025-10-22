Spectacle musical L’Idole des toutes petites houles Hésingue

Spectacle musical L’Idole des toutes petites houles

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-10-22 15:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Imaginez une histoire racontée par trois marins farfelus qui ont pêché bien plus qu’un poisson une légende en bouteille. Ils nous partagent l’aventure d’Éric, un poisson rouge rêveur qui, inspiré par les exploits du navigateur Éric Tabarly, rêve de devenir le plus rapide des océans… et de s’envoler ! Porté par une musique douce, des comptines marines et la complicité d’une mésange espiègle, L’idole des toutes petites houles emmène les tout jeunes spectateurs dans un univers où l’on rit, où l’on rêve, et où chaque vague porte des aventures fabuleuses.

Avec une mise en scène pleine de délicatesse et d’humour, ce spectacle est un moment magique, parfait pour initier les bambins au théâtre. Vous partagerez un moment de tendresse en famille, rythmé par des chansons, des bruits marins et des personnages inoubliables.

Avec une mise en scène inventive et des musiques originales, L’idole des toutes petites houles propose une belle initiation au monde marin pour les tout-petits. […] Entre théâtre et chanson, ce spectacle envoûtant raconte l’histoire d’un poisson ambitieux en quête d’aventures, une expérience sensorielle idéale pour éveiller la curiosité des plus jeunes. CitizenKid

Les Jolis Mercredis

Dès 3 mois

Durée 30 minutes

Avant la séance du matin Café offert dès 10h, jeux au gymnase et jeux de sociétés gratuits

Après la séance de l’après-midi Goûter (4€) avec Main Tendue École Hésingue et jeux et ateliers ludiques gratuits

Réservation https://www.lacometehesingue.fr/programmation/lidole-des-toutes-petites-houles .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

