Informations pratiques

Loches

Spectacle musical

Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 14:00:00

fin : 2026-10-05 16:30:00

Date(s) :

2026-10-05

Ouverture de la Semaine Bleue avec un spectacle musical (chants et chorégraphies) présenté par la chorale « Quand tu chantes » de Ferrière-sur-Beaulieu et les élèves de la MFR du Lochois, suivi d’un goûter offert par la municipalité.

Ouverture de la Semaine Bleue avec un spectacle musical (chants et chorégraphies) présenté par la chorale « Quand tu chantes » de Ferrière-sur-Beaulieu et les élèves de la MFR du Lochois, suivi d’un goûter offert par la municipalité. .

Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

The Semaine Bleue kicked off with a musical performance (songs and choreography) presented by the choir “Quand tu chantes” from Ferri%Ere-sur-Beaulieu and the students of the MFR du Lochois, followed by refreshments provided by the municipality.

L’événement Spectacle musical Loches a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37