Spectacle musical Mau d’âmour l’hommage vibrant à Maurane Centre Prouvé Nancy

Spectacle musical Mau d’âmour l’hommage vibrant à Maurane

Centre Prouvé 1 place de la République Nancy Meurthe-et-Moselle

Mau d’âmour l’hommage vibrant à Maurane arrive à Nancy !

Après un triomphe à Paris et l’obtention du prestigieux prix Lauréat des Scènes d’Or 2025 , le spectacle musical événement de Christel Kern s’installe au Centre de congrès Prouvé.

Tarif préférentiel disponible jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.

Interpellée par ces textes engagés et intemporels, l’artiste Christel Kern prête sa voix saisissante et son tempérament de feu à ce spectacle poétiquement intitulé Mau d’âmour. Plus qu’un simple hommage, c’est une relecture ardente et envoûtante de l’œuvre de celle que l’on surnommait affectueusement Mau .

Un trio féminin d’exception

Sur scène, Christel Kern est merveilleusement accompagnée par deux musiciennes de talent

• Laura Strubel au piano.

• Caroline Stenger au violon électrique.

Ensemble, elles forment un trio éclatant qui transporte le public avec force, émotion et humour. Dans une mise en lumière délicate signée Loïc Marafini, Christel Kern révèle une personnalité attachante et une profondeur vocale enveloppante.

Centre Prouvé 1 place de la République Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

