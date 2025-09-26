Spectacle musical -MIKE ET RIKÉ, souvenirs de saltimbanques Le Palace Surgères

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Retrouvez Mike et Riké de Sinsémilia sur la route avec leur spectacle musical et humoristique, souvenirs de saltimbanques.

Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre !

Réservation conseillée.

Cinéma Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

English :

Join Mike and Riké from Sinsémilia on the road with their musical and humorous show, souvenirs de saltimbanques.

Sinsémilia fans or not, the journey can begin, and it’s sure to surprise you!

Reservations recommended.

German :

Treffen Sie Mike und Riké von Sinsémilia auf der Straße mit ihrer musikalischen und humorvollen Show, souvenirs de saltimbanques (Erinnerungen an Gaukler).

Ob Sinsémilia-Fans oder nicht, die Reise kann beginnen und sie wird Sie überraschen!

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Unitevi a Mike e Riké dei Sinsémilia in viaggio con il loro spettacolo musicale e umoristico, souvenirs de saltimbanques.

Fan dei Sinsémilia o meno, il viaggio sta per iniziare e vi sorprenderà!

Prenotazione consigliata.

Espanol :

Acompaña a Mike y Riké de Sinsémilia en la carretera con su espectáculo musical y humorístico, souvenirs de saltimbanques.

Fans de Sinsémilia o no, ¡el viaje está a punto de comenzar y os va a sorprender!

Se recomienda reservar.

