Spectacle musical Mike et Riké souvenirs de saltimbanques Rue des trois frères Nadeau Surgères

Spectacle musical Mike et Riké souvenirs de saltimbanques

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Jeune de moins de 26 ans et bénéficiaires du RSA

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Retrouvez Mike & Riké de Sinsémilia sur la route avec leur spectacle musical et humoristique Souvenirs de saltimbanques.

Tout public.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

English :

Join Mike & Riké from Sinsémilia on the road with their musical and humorous show Souvenirs de saltimbanques.

All audiences.

German :

Erleben Sie Mike & Riké von Sinsémilia auf der Straße mit ihrer musikalischen und humorvollen Show Souvenirs de saltimbanques (Erinnerungen an Gaukler).

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Unitevi a Mike & Riké di Sinsémilia con il loro spettacolo musicale e umoristico Souvenirs de saltimbanques.

Tutti i pubblici.

Espanol :

Acompaña a Mike & Riké de Sinsémilia en la carretera con su espectáculo musical y humorístico Souvenirs de saltimbanques.

Todos los públicos.

