Spectacle musical Mon Brel préféré Théatre municipal Nevers

Spectacle musical Mon Brel préféré

Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17 20:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Du Plat pays aux Marquises, de La valse à mille temps à Ne me quitte pas, venez (re)découvrir le fabuleux répertoire du Grand Jacques.

Julien Sigalas est auteur compositeur interprète mais également comédien. Il a toujours rêvé de s’attaquer à Brel. Avec Etienne Champollion, il a trouvé le partenaire idéal.

Multi instrumentiste, pianiste virtuose, arrangeur, il connaît les chansons de Jacques Brel sur le bout des doigts. Ensemble, après presque dix ans à reprendre sur scène Renaud, ils entreprennent de monter ce spectacle où s’entremêlent puissance et poésie, fulgurance et folie, douceur et rire.

Guitares, piano, accordéon, ukulélé, permettent une approche acoustique de Brel tout en respectant l’oeuvre immense du chanteur bruxellois.

L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.

Après Mon Renaud préféré et Mon Brassens préféré , Julien Sigalas continue sa quête… Reprendre les plus grandes étoiles de la chanson française.

Tarif 24€. Rendez vous Samedi 17 Janvier à 19h au Théâtre municipal de NEVERS. .

Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 71 97 71

English : Spectacle musical Mon Brel préféré

German : Spectacle musical Mon Brel préféré

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle musical Mon Brel préféré Nevers a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Nevers