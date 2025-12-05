Spectacle musical Montsoreau

Spectacle musical

Art et Découverte présente un spectacle musical parole, parole, parole… Tarentelles, chansons et mélodies populaires italiennes , avec Muriel Marschal et François Nicolas Geslot.

Au détour d’une de ces inoubliables ruelles italiennes, si délicieusement parfumée par les effluves du linge propre étendu en train de sécher, si magnifiquement ornée de balcons et façades baroques, vous aurez sans doute eu la joie de reconnaitre un jour un air siffloté, murmuré ou chanté par une riche voix au timbre vibrant.

Que l’on soit au milieu des collines Toscanes, dans les fiévreuses rues de Naples ou sur une paisible plage Calabraise, les mélodies résonnent et tintinnabulent depuis la nuit des temps, comme si la terre elle-même les exhalait, gardienne des peines et des joies, des désirs et des peurs, des amours et des trahisons. Le vent les porte, comme autant d’échos de nos dérisoires et sublimes histoires humaines.

A travers un florilège de chansons populaires, vous êtes invités à laisser résonner en vous cette sève embaumée des sublimes et plantureuses terres d’Italie !

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 20h30. .

English :

Art et Découverte presents a musical show entitled parole, parole, parole… Tarentelles, Italian folk songs and melodies , with Muriel Marschal and François Nicolas Geslot.

German :

Art et Découverte präsentiert ein musikalisches Spektakel parole, parole, parole… Tarentelles, chansons et mélodies populaires italiennes , mit Muriel Marschal und François Nicolas Geslot.

Italiano :

Art et Découverte presenta uno spettacolo musicale dal titolo parole, parole, parole… Tarentelles, canzoni e melodie popolari italiane , con Muriel Marschal e François Nicolas Geslot.

Espanol :

Art et Découverte presenta un espectáculo musical titulado parole, parole, parole… Tarentelles, canciones y melodías populares italianas , con Muriel Marschal y François Nicolas Geslot.

