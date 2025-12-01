Spectacle musical Mulhouse

Spectacle musical

Dimanche 2025-12-21 14:30:00

2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Assistez à un spectacle qui vous plonge dans un monde imaginaire et féérique des contes de Noël, Casse-Noisette, Copellia et Hansel et Gretel, sur la musique du célèbre ballet de Tchaikovsky mais aussi de Delibes et Humperdinck. L’artiste, Sandrine Weidmann, vêtue de sont tutu de danse et de ses chaussons pointes, raconte ces histoires mythiques avec son seul violon. Histoires à rêver, à frissonner ou à voyager dans le temps pour petits et grands.

A partir de 4 ans. 0 .

rue des Archives Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58 mulhouse@mulhouse.fr

