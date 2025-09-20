Spectacle musical « On chantait quand même », Le Hall de la chanson Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Bobigny

Spectacle musical « On chantait quand même », Le Hall de la chanson Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Bobigny samedi 20 septembre 2025.

À partir de 12 ans

Durant toute la Seconde Guerre mondiale et sous l’Occupation nazie, si les bals étaient interdits, les chansons continuaient de résonner… à la radio, comme en écho à la peine et à l’espoir. La radio était le vecteur de propagande visant à se soumettre, comme celui de messages secrets d’encouragements à résister.

Sur scène, des artistes jouent avec le curseur d’une TSF, chantant ou commentant d’une langue à l’autre, pour embarquer le public dans un voyage sonore dans l’espace-temps de la Seconde Guerre mondiale, captant tour à tour la Radio Nationale (Vichy ou Marseille), Radio-Paris (radio totalement sous le contrôle de l’occupant), la BBC (Radio-Londres), Radio Belgrade, Radio Berlin, la Radio Suisse Romande (Lausanne), Radio-Alger (rebaptisée Radio-France) et enfin Voice of America, radio qui diffuse en Europe à partir de 1944. En direct, les artistes fabriquent sons, voix et musiques, comme en studio, faisant apparaître ce qu’on ne voit pas à la radio : parfois l’hypocrisie, parfois l’émotion, selon ce que furent gens de micro et artistes de ce temps.

Un spectacle de Serge Hureau et Olivier Hussenet

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

