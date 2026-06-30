[Spectacle musical] Opera’Tour, le Lyrique autrement Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe
jeudi 2 juillet 2026 · Conservatoire Camille Saint-Saëns · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Spectacle musical] Opera’Tour, le Lyrique autrement
Conservatoire Camille Saint-Saëns / 63 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Avez-vous remarqué qu’on parle toujours du ténor du barreau et jamais du baryton du barreau ? Mais d’où vient cette fascination pour la voix de ténor ? Et pourquoi le baryton a toujours le rôle du méchant dans les opéras ?
Opera tour, c’est justement l’histoire d’une amitié entre deux rivaux, amoureux de l’opéra, qui vont tout faire pour se démarquer ! Et si Rigoletto avait été interprété par le King Elvis ? Et si Roméo était né en Jamaïque ? Opera’Tour invite le spectateur à vivre l’opéra autrement.
Chant Philippe Brocard & Matthieu Septier
Guitare Gilles Safaru
Percussions Nicolas Brocara .
Conservatoire Camille Saint-Saëns / 63 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 44 50
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English : [Spectacle musical] Opera’Tour, le Lyrique autrement
L’événement [Spectacle musical] Opera’Tour, le Lyrique autrement Dieppe a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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