[Spectacle musical] Opera’Tour, le Lyrique autrement Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Spectacle musical] Opera’Tour, le Lyrique autrement

Conservatoire Camille Saint-Saëns / 63 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Avez-vous remarqué qu’on parle toujours du ténor du barreau et jamais du baryton du barreau ? Mais d’où vient cette fascination pour la voix de ténor ? Et pourquoi le baryton a toujours le rôle du méchant dans les opéras ?

Opera tour, c’est justement l’histoire d’une amitié entre deux rivaux, amoureux de l’opéra, qui vont tout faire pour se démarquer ! Et si Rigoletto avait été interprété par le King Elvis ? Et si Roméo était né en Jamaïque ? Opera’Tour invite le spectateur à vivre l’opéra autrement.

Chant Philippe Brocard & Matthieu Septier

Guitare Gilles Safaru

Percussions Nicolas Brocara .

Conservatoire Camille Saint-Saëns / 63 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 44 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Spectacle musical] Opera’Tour, le Lyrique autrement

L’événement [Spectacle musical] Opera’Tour, le Lyrique autrement Dieppe a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie