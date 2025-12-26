Spectacle musical Parade

rue frangi et ortéga Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Prix Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Un trio hors normes fait dialoguer violoncelle, guzheng et saxophone pour un voyage sonore onirique entre jazz, folk et traditions du monde.

Public Famille & Jeune Public

Musiciens reconnus dans des esthétiques variées, Jiang Nan, Louise Grévin et Ferdinand Doumerc se réunissent pour monter un trio à l’instrumentation inédite. Les cordes y sont très présentes, avec le violoncelle et le mystérieux guzheng (cithare chinoise), aux côtés d’instruments à vent comme le saxophone ou la flûte traversière…

Un voyage onirique et pétillant entre folk, musique traditionnelle chinoise, jazz et musique contemporaine. À pas feutrés, avec quelques embardées de groove et pointes d’humour bien dosées, les musiciens jouent sur le mélange et la richesse des timbres (violoncelle, cithare chinoise, saxophone, métallophone, voix…). Parade plonge ainsi l’auditeur dans un savoureux bain de sensations sonores inédites…

Saxophone, flûte, métallophone Ferdinand Doumerc Cithare chinoise Jiang Nan Guzheng

Violoncelle Louise Grévin

Un événement organisé en partenariat avec Millau en Jazz

Billetterie sur le site de Millau en JAZZ Billetterie Concerts Millau Jazz 13 .

rue frangi et ortéga Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An unusual trio brings together cello, guzheng and saxophone for a dreamlike sonic journey through jazz, folk and world traditions.

L’événement Spectacle musical Parade Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-12-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)