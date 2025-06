Spectacle musical Patrice Péricard Les années 90 Andance 4 juillet 2025 07:00

La compagnie Patrice Péricard présente les soirées de l’été, avec un programme exceptionnel sur diverses communes.

Spectacle en plein air. Nombre de chaises limitées, pensez à prendre la votre.

Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37

English :

The Patrice Péricard company presents the summer evenings, with an exceptional program in various towns.

Open-air show. Limited number of chairs, so remember to bring your own.

German :

Die Theatergruppe Patrice Péricard präsentiert die Sommerabende mit einem außergewöhnlichen Programm in verschiedenen Gemeinden.

Aufführung unter freiem Himmel. Begrenzte Anzahl an Stühlen, denken Sie daran, Ihren Stuhl mitzunehmen.

Italiano :

La compagnia Patrice Péricard presenta le serate estive, con un programma eccezionale in vari comuni.

Spettacolo all’aperto. Numero limitato di sedie, quindi ricordatevi di portare le vostre.

Espanol :

La compañía Patrice Péricard presenta las veladas de verano, con un programa excepcional en varios municipios.

Espectáculo al aire libre. Número limitado de sillas, así que recuerde traer las suyas.

