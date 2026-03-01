Spectacle musical petite enfance Bibliothèque Municipale Loperhet
Spectacle musical petite enfance Bibliothèque Municipale Loperhet dimanche 29 mars 2026.
Spectacle musical petite enfance
Bibliothèque Municipale 12 rue de l’église Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 11:30:00
fin : 2026-03-29 11:55:00
Date(s) :
2026-03-29
Le spectacle Mes Anges, La Langue Des Oiseaux s’adresse aux enfants de 6 mois à 3 ans.
Sarah Floch, comédienne et chanteuse brestoise, nous invite à une cérémonie de retrouvailles avec les gardiens de nos vies, une invitation à se suspendre aux ailes de la douceur .
Chant, jeu, petites percussions et kalimba, pour ce spectacle au pied de l’arbre 25 minutes d’émerveillement, de chants et de plumes!
– Attention au changement d’heure, passage à l’heure d’été la veille !
– Réservation sur helloasso.com .
– jauge limitée à 40 personnes par spectacle. .
Bibliothèque Municipale 12 rue de l’église Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 76 24 19 79
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English : Spectacle musical petite enfance
L’événement Spectacle musical petite enfance Loperhet a été mis à jour le 2026-03-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS