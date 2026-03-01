Spectacle musical petite enfance Bibliothèque Municipale Loperhet

Spectacle musical petite enfance

Bibliothèque Municipale 12 rue de l’église Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 11:30:00

fin : 2026-03-29 11:55:00

Date(s) :

2026-03-29

Le spectacle Mes Anges, La Langue Des Oiseaux s’adresse aux enfants de 6 mois à 3 ans.

Sarah Floch, comédienne et chanteuse brestoise, nous invite à une cérémonie de retrouvailles avec les gardiens de nos vies, une invitation à se suspendre aux ailes de la douceur .

Chant, jeu, petites percussions et kalimba, pour ce spectacle au pied de l’arbre 25 minutes d’émerveillement, de chants et de plumes!

– Attention au changement d’heure, passage à l’heure d’été la veille !

– Réservation sur helloasso.com .

– jauge limitée à 40 personnes par spectacle. .

Bibliothèque Municipale 12 rue de l’église Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 76 24 19 79

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English : Spectacle musical petite enfance

L’événement Spectacle musical petite enfance Loperhet a été mis à jour le 2026-03-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS