Spectacle musical peut mieux faire Médiathèque du Mix Mourenx

Spectacle musical peut mieux faire

Médiathèque du Mix 2 Rue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

En ouverture du Printemps des poètes, la médiathèque invite l’artiste Govrache. Il présente un spectacle en solo dans lequel on retrouve bien sûr du slam, mais aussi de la chanson, des lectures et des surprises .

Médiathèque du Mix 2 Rue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

