Spectacle musical philtre d’amour Place du jumelage Ruffec

Spectacle musical philtre d’amour

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Un spectacle décalé tant dans son contenu que dans sa forme, avec une chanteuse lyrique à la voix absolument époustouflante.

.

Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42

English :

An offbeat show in both content and form, featuring a lyric singer with an absolutely breathtaking voice.

