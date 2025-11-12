Spectacle musical philtre d’amour Place du jumelage Ruffec
Spectacle musical philtre d’amour Place du jumelage Ruffec jeudi 23 avril 2026.
Spectacle musical philtre d’amour
Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Un spectacle décalé tant dans son contenu que dans sa forme, avec une chanteuse lyrique à la voix absolument époustouflante.
Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42
English :
An offbeat show in both content and form, featuring a lyric singer with an absolutely breathtaking voice.
L'événement Spectacle musical philtre d'amour Ruffec a été mis à jour le 2025-11-12