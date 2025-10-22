Spectacle musical Ptitécouti Musée de Mirecourt Mirecourt

Spectacle musical Ptitécouti

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Spectacle musical immersif pour les tout-petits Ptitécouti

Grâce à une boîte lumineuse pleine de surprises, qui ne demande qu’à être explorée, Ayako Okubo offre une expérience unique d’écoute. Chacun des compartiments et tiroirs contient des objets sonores en céramique (aquaphones et carillons). Au centre, un bassin rempli d’eau rappelle la vie in utero, l’amplification des sons et leur écho. L’espace musical tinte, vibre et se déploie, faisant voyager autour des jeunes tympans les résonances et gestes de cet instrumentarium inédit. Ptitécouti développe la capacité de concentration des tout-petits sur les éléments sonores qui leur sont adressés. Avec Ayako Okubo, multiinstrumentiste. Musique, scénographie et lumière ont été conçues de concert avec la psychologue Estelle Galati Oliveri, afin de correspondre à la compréhension du monde et au développement des tout-petits.

Dès 6 mois à 6 ans (Les enfants doivent être accompagnés).

Réservation auprès du Musée de MirecourtEnfants

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

Immersive musical show for toddlers Ptitécouti

Ayako Okubo offers a unique listening experience with a light box full of surprises, just waiting to be explored. Each compartment and drawer contains ceramic sound objects (aquaphones and chimes). In the center, a water-filled basin recalls life in utero, the amplification of sounds and their echo. The musical space tinkles, vibrates and unfolds, allowing the resonances and gestures of this unusual instrumentarium to travel around young eardrums. Ptitécouti develops toddlers’ ability to concentrate on the sound elements addressed to them. With multi-instrumentalist Ayako Okubo. Music, set design and lighting have been conceived in collaboration with psychologist Estelle Galati Oliveri, to match the understanding of the world and the development of toddlers.

From 6 months to 6 years (children must be accompanied).

Reservations at Musée de Mirecourt

German :

Immersives Musikspektakel für Kleinkinder Ptitécouti

Mithilfe einer leuchtenden Box voller Überraschungen, die nur darauf wartet, erforscht zu werden, bietet Ayako Okubo ein einzigartiges Hörerlebnis. Jedes der Fächer und Schubladen enthält Klangobjekte aus Keramik (Aquaphone und Glockenspiele). In der Mitte erinnert ein mit Wasser gefülltes Becken an das Leben in utero, an die Verstärkung von Klängen und ihr Echo. Der musikalische Raum klimpert, vibriert und entfaltet sich, indem er die Resonanzen und Gesten dieses neuartigen Instrumentariums um die jungen Trommelfelle herum reisen lässt. Ptitécouti fördert die Fähigkeit der Kleinkinder, sich auf die Klangelemente zu konzentrieren, die an sie gerichtet sind. Mit Ayako Okubo, Multiinstrumentalistin. Musik, Bühnenbild und Licht wurden in Zusammenarbeit mit der Psychologin Estelle Galati Oliveri entwickelt, um dem Weltverständnis und der Entwicklung von Kleinkindern zu entsprechen.

Ab 6 Monaten bis 6 Jahren (Kinder müssen in Begleitung sein).

Reservierung beim Museum von Mirecourt

Italiano :

Spettacolo musicale immersivo per bambini Ptitécouti

Ayako Okubo ha creato un’esperienza di ascolto unica con una scatola luminosa piena di sorprese che aspettano solo di essere esplorate. Ciascuno degli scomparti e dei cassetti contiene oggetti sonori in ceramica (aquafoni e carillon). Al centro, una vasca piena d’acqua ricorda la vita nell’utero, l’amplificazione dei suoni e la loro eco. Lo spazio musicale tintinna, vibra e si dispiega, permettendo alle risonanze e ai gesti di questo insolito strumentario di viaggiare intorno ai giovani timpani. Ptitécouti sviluppa la capacità dei bambini di concentrarsi sui suoni che ascoltano. Con Ayako Okubo, polistrumentista. Musica, scenografia e luci sono state ideate in collaborazione con la psicologa Estelle Galati Oliveri, per adattarsi alla comprensione del mondo e allo sviluppo dei più piccoli.

Da 6 mesi a 6 anni (i bambini devono essere accompagnati).

Prenotazioni presso il Musée de Mirecourt

Espanol :

Espectáculo musical inmersivo para niños pequeños Ptitécouti

Ayako Okubo ha creado una experiencia auditiva única con una caja de luz llena de sorpresas que esperan ser exploradas. Cada uno de los compartimentos y cajones contiene objetos sonoros de cerámica (acuafonos y carillones). En el centro, una pila llena de agua recuerda la vida en el útero, la amplificación de los sonidos y su eco. El espacio musical tintinea, vibra y se despliega, permitiendo que las resonancias y los gestos de este insólito instrumental recorran los jóvenes tímpanos. Ptitécouti desarrolla la capacidad de concentración de los niños pequeños en los sonidos que escuchan. Con Ayako Okubo, multi-instrumentista. La música, la escenografía y la iluminación han sido concebidas en colaboración con la psicóloga Estelle Galati Oliveri, para adaptarse a la comprensión del mundo y al desarrollo de los niños pequeños.

De 6 meses a 6 años (los niños deben ir acompañados).

Reservas en el Museo de Mirecourt

