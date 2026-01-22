Spectacle Musical PUNK.E.S Chamonix-Mont-Blanc
Spectacle Musical PUNK.E.S Chamonix-Mont-Blanc samedi 11 avril 2026.
Spectacle Musical PUNK.E.S
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Début : 2026-04-11 20:30:00
2026-04-11
Découvrez l’histoire palpitante du premier groupe de punk féminin anglais, The Slits, petites sœurs des Sex Pistols et des Clash
Elles étaient quatre et venaient d’univers sociaux extrêmement variés.
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
English :
Discover the thrilling story of England?s first female punk band, The Slits, little sisters of the Sex Pistols and the Clash
There were four of them, from extremely diverse social backgrounds.
