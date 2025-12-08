Spectacle musical Punk.e.s

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-08 20:30:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Le spectacle PUNK.E.S est une épopée musicale qui retrace la destinée palpitante de quatre musiciennes qui se rêvent sans compromis, ni concession. 1976 la crise économique déchire l’Angleterre. Le mouvement Punk bouleverse les codes esthétiques. Quatre Londoniennes décident de créer le premier groupe de punk féminin anglais Les Slits. Elles vont réussir l’exploit d’être le premier groupe au monde à obtenir le contrôle total de leur image auprès de leur maison de disque. Quatre filles qui n’ont que faire de gagner, qui veulent juste être elles-mêmes et le dire au monde ! .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

English :

L’événement Spectacle musical Punk.e.s Saverne a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région