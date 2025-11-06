Spectacle musical Putain de château Carneville

Spectacle musical Putain de château

Le Château de Carneville est une nouvelle fois le théâtre d’un spectacle qui fera la part belle à son histoire !

“Putain de château” illustre une page méconnue de l’histoire du château de Carneville qui, durant la dernière guerre mondiale, abrita un bordel. Les murs roses et les graffitis des combles du château gardent intacte la mémoire de ce troublant épisode.

Bien sûr, les années ont passé et l’on fêtera en 2026 les 80 ans de la fermeture des bordels en France. Bien sûr… et pourtant certains soirs, quand les visiteurs ont déserté les lieux et que le silence a repris ses droits, l’âme des Filles hante encore les vieux murs du château qui fut leur demeure et raconte à qui sait entendre leur vie, leurs rêves et leurs illusions, leurs joies et leurs larmes.

Construit à partir de textes littéraires et journalistiques des années 1880 aux années 1930, qui dialoguent avec les plus belles “chansons du trottoir”, ce spectacle musical nous entraîne dans un monde révolu, inimaginable, monstrueux sans doute, où le bordel est plus qu’une institution un des rouages de la société.

Avec “Putain de château”, le château de Carneville se fait intime. Il dévoile, autour du feu de bois, à la lueur des bougies, une page secrète de notre Histoire et rend un vibrant hommage à ces femmes au corps asservi et à l’âme libre.

À partir de 15 ans.

Durée 1h40.

Pâtisseries maison offertes à l’issue du spectacle. .

5 le château Carneville 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

