SPECTACLE MUSICAL RENCONTRES AU JARDIN Le Boulou

SPECTACLE MUSICAL RENCONTRES AU JARDIN

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Spectacles musical. Suivez les aventures de Delf et des petits habitants de son jardin extraordinaire. Un savant mélange de tendresse et d’humour, pour aborder en profondeur mais avec légèreté, des thèmes tels que l’amour, la famille, l’environnement.

Mercredi 29 avril à 15h30 à la Maison de l’Eau et d ela Méditerranée au Boulou.

Tarif 4€/ pers à partir de 4 ans.

.

4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr

English :

Musical shows. Follow the adventures of Delf and the little inhabitants of his extraordinary garden. A skilful blend of tenderness and humor, to tackle in-depth yet light-hearted themes such as love, family and the environment.

Wednesday April 29 at 3:30pm at the Maison de l’Eau et d’ela Méditerranée in Le Boulou.

Price 4 per person, ages 4 and up.

