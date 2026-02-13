Spectacle musical : Représentation Les poètes de l’amour, Echoppe Seniors La Lumineuse, Bordeaux

Spectacle musical : Représentation Les poètes de l’amour Mardi 24 février, 14h30 Echoppe Seniors La Lumineuse Gironde

Gratuit sur inscription

Début : 2026-02-24T14:30:00+01:00 – 2026-02-24T15:30:00+01:00

Six seniors de l’échoppe seniors Bastide-Queyries se sont réunis pour former un groupe intitulé « Les Poètes de l’Amour ». Ensemble, ils créent un spectacle musical mêlant lectures de textes d’auteurs célèbres, écrits personnels, chansons françaises et moments choisis autour du thème de l’Amour.

Ce spectacle est une invitation à un voyage au coeur de la délicatesse, de la sensibilité et de la poésie, où le public sera également convié à chanter et partager l’émotion avec les artistes.

Echoppe Seniors La Lumineuse 196 rue achard 33300 Bordeaux

par les bénéficiaires de l’Échoppe seniors Bastide-Queyries poèmes bordeaux