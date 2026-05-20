Neuville-aux-Bois

Spectacle Musical Roue Libre

13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Un cocktail détonnant porté par 20 voix et 3 musiciens, qui interpréteront des morceaux issus d’univers musicaux variés David Bowie, Thomas Fersen, Alain Souchon, Arthur H, Stromae, Camille, The Beatles, Richard Gotainer, Caro Emerald, Pierre Perret… Entrée gratuite !

La mairie de Neuville-aux-Bois, en collaboration avec l’ensemble vocal Monte Le Song, vous présente le spectacle musical Roue Libre et vous invite à embarquer pour un fabuleux voyage à vélo

Samedi 20 juin

À 20h30

Salle des fêtes de Neuville-aux-Bois

Au programme de l’évasion, de l’humour, de l’amour, de la poésie, de l’amitié, de la nostalgie… La vie, quoi !

Un cocktail détonnant porté par 20 voix et 3 musiciens, qui interpréteront des morceaux issus d’univers musicaux variés David Bowie, Thomas Fersen, Alain Souchon, Arthur H, Stromae, Camille, The Beatles, Richard Gotainer, Caro Emerald, Pierre Perret…

Venez pédaler avec eux jusqu’à la ligne d’arrivée et passez une soirée mémorable !

Entrée gratuite .

13 Rue de la Pichardière Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

An explosive cocktail of 20 voices and 3 musicians, performing songs from a wide range of musical universes: David Bowie, Thomas Fersen, Alain Souchon, Arthur H, Stromae, Camille, The Beatles, Richard Gotainer, Caro Emerald, Pierre Perret? Free admission!

L’événement Spectacle Musical Roue Libre Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-20 par ADRT45