Spectacle musical Seven à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande

Spectacle musical Seven à l’Ébénisterie

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Spectacle musical SEVEN SEPT GUITARES SEPT HISTOIRES de et avec Eric LE COLLEN.

Été 1970. Bac en poche, dans l’obscurité d’une boutique musicale du centre de Bordeaux, Eric Le Collen consulte le catalogue d’une grande marque américaine de guitares.

Lorsque son doigt se pose sur le modèle de ses rêves, l’histoire commence.

D’abord l’attente plusieurs mois. Puis la rencontre, avec la célèbre Martin D 28 que l’on retrouve encore aujourd’hui sous les doigts des plus grands musiciens.

Au fil du temps, la famille (de guitares) s’est agrandie. En musicien raconteur d’histoires, Éric Le Collen souhaite aujourd’hui partager sa passion. Son spectacle est bien plus qu’un récital ; c’est une succession d‘aventures qu’il raconte accompagné des instruments qui ont marqué plusieurs générations de guitaristes dans la musique folk et le rock… Martin, Ovation, Gibson, Fender…

Tout public. .

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 24 46 59 lebenisterie33@gmail.com

