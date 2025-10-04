Spectacle musical Sœurs en Quête Bérulle

Samedi 4 octobre BERULLE Spectacle musical Sœurs en Quête. A 20h30 à l’espace abc.

Spectacle musical de Stéphanie Samain et Andaine Lebel. La vie a séparé Astrid et Émilie, deux sœurs qui ont fait les 400 coups ensemble. Elles se retrouvent le jour du mariage d’Émilie et tentent de renouer. Mais une maladie héréditaire qui touche peut-être l’une d’entre elles et la disparition mystérieuse du fiancé d’Émilie vont leur faire mettre de côté leurs différends. Elles vont se lancer dans une véritable enquête, plus unies que jamais. Musique de Lazare Lubek. Mise en scène de Adèle Bloch-Mazier. Avec Stéphanie Samain, Andaine Lebel et Sébastien Leyx.

Participation au chapeau.

Réservation abc.berulle@gmail.com .

