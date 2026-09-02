Spectacle musical « Soliloque » Rue du Général de Gaulle Bréhal
samedi 24 avril 2027 · Rue du Général de Gaulle · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
Spectacle musical « Soliloque »
Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-24 21:00:00
fin : 2027-04-24
Date(s) :
2027-04-24
«Soliloque » est un spectacle de chansons françaises traditionnelles et originales, mises en contexte à travers le regard fantasmé qu’Archibald Morton porte sur le monde. Il tire le fil de sa vision imagée et musicale, dans une langue pétrie d’humour et d’inventions. Ses élucubrations hors temps abordent pêle-mêle des sujets plutôt concrets : la politique, la science, l’amour, l’argent, le rêve, la cuisine, la technologie, la poésie, la nature… » .
Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr
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English : Spectacle musical « Soliloque »
L’événement Spectacle musical « Soliloque » Bréhal a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Granville Terre et Mer
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