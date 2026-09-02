Informations pratiques

Bréhal

Spectacle musical « Soliloque »

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 21:00:00

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

«Soliloque » est un spectacle de chansons françaises traditionnelles et originales, mises en contexte à travers le regard fantasmé qu’Archibald Morton porte sur le monde. Il tire le fil de sa vision imagée et musicale, dans une langue pétrie d’humour et d’inventions. Ses élucubrations hors temps abordent pêle-mêle des sujets plutôt concrets : la politique, la science, l’amour, l’argent, le rêve, la cuisine, la technologie, la poésie, la nature… » .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr

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English : Spectacle musical « Soliloque »

L’événement Spectacle musical « Soliloque » Bréhal a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Granville Terre et Mer