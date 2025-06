SPECTACLE MUSICAL – Soueich 18 juin 2025 19:30

SPECTACLE MUSICAL SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

Début : 2025-06-18 19:30:00

Venez écouter de le musique !

Tango, Sambas et Boléros. Rolando Rolan & Canario. 5 .

SOUEICHKFÉ

Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

Come and listen to the music!

German :

Kommen Sie und hören Sie Musik!

Italiano :

Venite ad ascoltare la musica!

Espanol :

¡Ven a escuchar la música!

