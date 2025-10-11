SPECTACLE MUSICAL « SOUVENIRS SOUVENIRS » AVEC LES « CHŒURS D’ARTICHAUT » Ortaffa
SPECTACLE MUSICAL « SOUVENIRS SOUVENIRS » AVEC LES « CHŒURS D’ARTICHAUT »
Rue du Château Ortaffa Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-11 21:00:00
Un voyage musical à travers le temps en découvrant le concert solidaire « Souvenirs souvenirs » avec les
« Chœurs d’artichaut », organisé par les associations jeun’espoir et edu’coeur
Inscriptions à la boulangerie d’Ortaffa ou en ligne via le QR code
Rue du Château Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 17 08
English :
Take a musical journey through time with the « Souvenirs souvenirs » solidarity concert with the
« Ch?urs d’artichaut », organized by the jeun’espoir and edu’coeur associations
Registration at the Ortaffa bakery or online via QR code
German :
Eine musikalische Reise durch die Zeit, indem Sie das Solidaritätskonzert « Souvenirs souvenirs » mit den ?
« Ch?urs d’artichaut », das von den Vereinen jeun’espoir und edu’coeur organisiert wird
Anmeldungen in der Bäckerei von Ortaffa oder online über den QR-Code
Italiano :
Un viaggio musicale nel tempo al concerto di solidarietà « Souvenirs souvenirs » con i « Ch?urs d’artichaut », organizzato dalle associazioni jeun’espoir e edu’coeur
« Ch?urs d’artichaut », organizzato dalle associazioni jeun’espoir e edu’coeur
Iscrizioni presso la panetteria di Ortaffa o online utilizzando il codice QR
Espanol :
Viaje musicalmente a través del tiempo en el concierto solidario « Souvenirs souvenirs » con los
« Ch?urs d’artichaut », organizado por las asociaciones jeun’espoir y edu’coeur
Inscripciones en la panadería de Ortaffa o en línea utilizando el código QR
