SPECTACLE MUSICAL « SOUVENIRS SOUVENIRS » AVEC LES « CHŒURS D’ARTICHAUT »

Rue du Château Ortaffa Pyrénées-Orientales

2025-10-11 21:00:00

2025-10-11

2025-10-11

Un voyage musical à travers le temps en découvrant le concert solidaire « Souvenirs souvenirs » avec les

« Chœurs d’artichaut », organisé par les associations jeun’espoir et edu’coeur

Inscriptions à la boulangerie d’Ortaffa ou en ligne via le QR code

.

Rue du Château Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 17 08

English :

Take a musical journey through time with the « Souvenirs souvenirs » solidarity concert with the

« Ch?urs d’artichaut », organized by the jeun’espoir and edu’coeur associations

Registration at the Ortaffa bakery or online via QR code

German :

Eine musikalische Reise durch die Zeit, indem Sie das Solidaritätskonzert « Souvenirs souvenirs » mit den ?

« Ch?urs d’artichaut », das von den Vereinen jeun’espoir und edu’coeur organisiert wird

Anmeldungen in der Bäckerei von Ortaffa oder online über den QR-Code

Italiano :

Un viaggio musicale nel tempo al concerto di solidarietà « Souvenirs souvenirs » con i « Ch?urs d’artichaut », organizzato dalle associazioni jeun’espoir e edu’coeur

« Ch?urs d’artichaut », organizzato dalle associazioni jeun’espoir e edu’coeur

Iscrizioni presso la panetteria di Ortaffa o online utilizzando il codice QR

Espanol :

Viaje musicalmente a través del tiempo en el concierto solidario « Souvenirs souvenirs » con los

« Ch?urs d’artichaut », organizado por las asociaciones jeun’espoir y edu’coeur

Inscripciones en la panadería de Ortaffa o en línea utilizando el código QR

