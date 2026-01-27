Spectacle musical Tambouille et cocotte Place des Salines La Baule-Escoublac

Spectacle musical Tambouille et cocotte

Place des Salines Maison de la vie associative La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:10:00

2026-02-18

Animé par la Compagnie L’Atelier Flottant

A partir de 2 ans

Durée 40 mn

Gratuit sur inscription .

Place des Salines Maison de la vie associative La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 18 81 accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr

