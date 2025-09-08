Spectacle musical tambours calices voyages d’un atypique Villé

Spectacle musical tambours calices voyages d’un atypique Villé dimanche 25 janvier 2026.

Spectacle musical tambours calices voyages d’un atypique

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 17:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Avec Tambours calices voyages d’un atypique, le percussionniste Étienne GRUEL crée son premier solo un spectacle- voyage. Le joueur de daf, derbouka riqq et zarb raconte son histoire, vingt années de concerts, d’anecdotes de voyages dans le bassin méditerranéen, de récits qui font la saveur d’une journée au Maroc, en Turquie, en Algérie ou en Iran.

Pour déployer ses aventures sur scène, il fait appel à la metteur en scène Céline d’ABOUKIR et l’ingénieur du son Mathieu PELLETIER, qui l’accompagnent dans la réalisation de ce solo.

Perpétuant une forme de transmission orale, le musicien, pédagogue et voyageur mêle musique pure et matériaux enregistrés pour interroger ce qui façonne nos souvenirs et ce qui rend certains de nos voyages initiatiques et extraordinaires.

Accessible à partir de 7 ans. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle musical tambours calices voyages d’un atypique Villé a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé