Spectacle musical | Tèmpi Tèmtoa avec Barbara Glet et Louis Galliot Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 6 décembre 2025.

« TÈMPI » : TEMPO, AU PLURIEL… « TÈMTOA », EN PHONETIQUE… [TƐM TWA], [JE] T’AIME TOI !

Tèmpi Tèmtoa est un récit aux formes multiples qui s’adresse aux plus petits, tout autant qu’à leurs parents. Associant le chant polyphonique, les percussions corporelles, la contrebasse et la voix parlée, Tèmpi Tèmtoa éveille l’oreille des enfants.

Mais l’œil n’est pas en reste : avec la danse, et les marionnettes-mains, chacune et chacun découvre ou redécouvre ce que sont les corps et les gestes expressifs.

Pensé comme une ode à la tendresse, Tèmpi Tèmtoa raconte la complicité qui se développe et qui s’invente, dans chaque famille, entre les tout-petits et celles et ceux qui les entourent.

Biographie du duo

Barbara Glet et Louis Galliot se rencontrent pendant un festival de conte et c’est leur goût mutuel pour les histoires qui va les rapprocher. Elle à travers les mots, lui par le biais de la musique, ils ont à coeur de raconter le plus sincèrement possible des histoires qui les touchent.

C’est ainsi qu’en juillet 2017, ils se lancent dans la création de formes pluridisciplinaires avec une place importante pour la musique et le récit. Leur énergie et leur complémentarité ont donné naissance à une connivence artistique forte au service d’une narration polyphonique.

Le samedi 6 décembre | 10h30 Enfants de 6 mois à 5 ans et leurs accompagnant.e.s

sur inscription

Durée : 35 min

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 11h05

gratuit Public tout-petits et adultes. A partir de 1 ans.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/