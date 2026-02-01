Spectacle musical théâtralisé Tiers-lieu L’Atelier Vic-en-Bigorre
Spectacle musical théâtralisé Tiers-lieu L’Atelier Vic-en-Bigorre vendredi 13 février 2026.
Spectacle musical théâtralisé
Tiers-lieu L’Atelier Place du Corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 22:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Chienne de Rue !
Fable sociale par la compagnie Du Lapin Sur la Planche .
Les temps sont durs
Le monde est fou
On est dans l’dur
Ou dans le ventre mou
Les temps sont durs et forcément
Ça nous éloigne des autres gens
2026, l’hiver
Et dans l’impasse des exclus
On vous laisse dans la chienne de rue
.
Tiers-lieu L’Atelier Place du Corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chienne de Rue!
Social fable by the Du Lapin Sur la Planche company.
Times are tough
The world is crazy
We’re in hard times
Or in the soft underbelly
Times are hard and inevitably
It takes us away from other people
2026, winter
And in the dead end of exclusion
We leave you in the street bitch
L’événement Spectacle musical théâtralisé Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65