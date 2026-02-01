Spectacle musical théâtralisé Tiers-lieu L’Atelier Vic-en-Bigorre

Spectacle musical théâtralisé

Tiers-lieu L'Atelier Place du Corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Chienne de Rue !

Fable sociale par la compagnie Du Lapin Sur la Planche .

Les temps sont durs

Le monde est fou

On est dans l’dur

Ou dans le ventre mou

Les temps sont durs et forcément

Ça nous éloigne des autres gens

2026, l’hiver

Et dans l’impasse des exclus

On vous laisse dans la chienne de rue

.

Tiers-lieu L'Atelier Place du Corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr

English :

Chienne de Rue!

Social fable by the Du Lapin Sur la Planche company.

Times are tough

The world is crazy

We’re in hard times

Or in the soft underbelly

Times are hard and inevitably

It takes us away from other people

2026, winter

And in the dead end of exclusion

We leave you in the street bitch

L’événement Spectacle musical théâtralisé Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65