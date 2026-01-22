Spectacle musical Toundra Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Spectacle musical Toundra Marennes Marennes-Hiers-Brouage jeudi 12 février 2026.
Spectacle musical Toundra
Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 15:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
La mairie de Marennes propose un spectacle musical pour les enfants Toundra par la compagnie Les explorateurs
Ombres, voix, instruments et mélodies pour ce spectacle mêlant musique, humour et poésie
.
Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine accueil.marennes@marennes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tundra musical show
The Marennes town hall is offering a musical show for children entitled Toundra by the company Les explorateurs
Shadows, voices, instruments and melodies for this show combining music, humor and poetry
L’événement Spectacle musical Toundra Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes