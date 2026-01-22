Spectacle musical Toundra Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Spectacle musical Toundra

Marennes L'Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

2026-02-12 15:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

La mairie de Marennes propose un spectacle musical pour les enfants Toundra par la compagnie Les explorateurs

Ombres, voix, instruments et mélodies pour ce spectacle mêlant musique, humour et poésie

.

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine accueil.marennes@marennes.fr

English : Tundra musical show

The Marennes town hall is offering a musical show for children entitled Toundra by the company Les explorateurs

Shadows, voices, instruments and melodies for this show combining music, humor and poetry

