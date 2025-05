Spectacle musical Tourne’sol – Parc de la Chocolaterie Donzère, 24 mai 2025 20:30, Donzère.

Drôme

Spectacle musical Tourne’sol Parc de la Chocolaterie Espace Aiguebelle Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Vous êtes invités à la cousinade de la famille Tourne’sol. Venez partager un moment musical et convivial en famille ou entre amis ! Arrangement et direction Bernard Giulivi. Buvette et petite restauration. Dress code bleu et blanc.

.

Parc de la Chocolaterie Espace Aiguebelle

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 53 33 40

English :

You’re invited to the Tourne’sol family cousinade. Come and share a musical moment with family and friends! Arranged and directed by Bernard Giulivi. Refreshments and snacks. Blue and white dress code.

German :

Sie sind herzlich zur Cousinade der Familie Tourne’sol eingeladen. Kommen Sie und teilen Sie einen musikalischen und geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden! Arrangement und Leitung Bernard Giulivi. Getränke und kleine Snacks. Dresscode blau und weiß.

Italiano :

Siete invitati alla cuginata della famiglia Tourne’s sol. Venite a condividere un momento musicale con la famiglia e gli amici! Arrangiato e diretto da Bernard Giulivi. Bar e snack per il rinfresco. Codice di abbigliamento blu e bianco.

Espanol :

Estás invitado a la cusinada familiar de los Tourne. ¡Venga a compartir un momento musical con la familia y los amigos! Arreglos y dirección de Bernard Giulivi. Bar y aperitivos. Código de vestimenta azul y blanco.

L’événement Spectacle musical Tourne’sol Donzère a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence