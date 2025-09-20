Spectacle musical Trio Zarafa Poulaines
dimanche 15 novembre 2026 · Poulaines
Informations pratiques
Poulaines
Spectacle musical Trio Zarafa
Rue de la Mairie Poulaines Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
L’association Poulaines Culture et Patrimoine vous propose un spectacle musical avec musique classique et danse contemporaine.Familles
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Rue de la Mairie Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 20 39 64 64 poulainesculturepatrimoine@gmail.com
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English :
The Poulaines Culture and Heritage Association presents a musical performance featuring classical music and contemporary dance.
L’événement Spectacle musical Trio Zarafa Poulaines a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Chabris – Pays de Bazelle
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