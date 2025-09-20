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AGENDA · Poulaines

Spectacle musical Trio Zarafa Poulaines

dimanche 15 novembre 2026 · Poulaines

Spectacle musical Trio Zarafa Poulaines

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue de la Mairie
Ville
36210 Poulaines
Département
Indre
Tarif

Poulaines

Spectacle musical Trio Zarafa

Rue de la Mairie Poulaines Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

L’association Poulaines Culture et Patrimoine vous propose un spectacle musical avec musique classique et danse contemporaine.Familles
  .

Rue de la Mairie Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 20 39 64 64  poulainesculturepatrimoine@gmail.com

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English :

The Poulaines Culture and Heritage Association presents a musical performance featuring classical music and contemporary dance.

L’événement Spectacle musical Trio Zarafa Poulaines a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Chabris – Pays de Bazelle

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