Informations pratiques

Poulaines

Spectacle musical Trio Zarafa

Rue de la Mairie Poulaines Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

L’association Poulaines Culture et Patrimoine vous propose un spectacle musical avec musique classique et danse contemporaine.Familles

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Rue de la Mairie Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 20 39 64 64 poulainesculturepatrimoine@gmail.com

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English :

The Poulaines Culture and Heritage Association presents a musical performance featuring classical music and contemporary dance.

L’événement Spectacle musical Trio Zarafa Poulaines a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Chabris – Pays de Bazelle