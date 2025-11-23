Spectacle musical un cadeau pour le Père Noël Salle polyvalente Peyrière
Spectacle musical un cadeau pour le Père Noël Salle polyvalente Peyrière vendredi 12 décembre 2025.
Spectacle musical un cadeau pour le Père Noël
Salle polyvalente 31 place Angéline Beausoleil Peyrière Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Dans le cadre de l’itinérance culturelle en Pays de Lauzun, venez nombreux assister au spectacle musical un cadeau pour le Père Noël organisé par la municipalité en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lauzun. Cette soirée participative ravira petites et grandes oreilles.
Dans le cadre de l’itinérance culturelle en Pays de Lauzun, venez nombreux assister au spectacle musical un cadeau pour le Père Noël organisé par la municipalité en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lauzun. Cette soirée musicale et participative ravira petites et grandes oreilles ! .
Salle polyvalente 31 place Angéline Beausoleil Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 32 44
English : Spectacle musical un cadeau pour le Père Noël
As part of the Pays de Lauzun cultural itinerary, come and enjoy the musical show un cadeau pour le Père Noël organized by the municipality in partnership with the Communauté de Communes du Pays de Lauzun. This participatory evening will delight young and old alike.
German : Spectacle musical un cadeau pour le Père Noël
Im Rahmen der kulturellen Wanderausstellung im Pays de Lauzun kommen Sie zahlreich zum Musical ein Geschenk für den Weihnachtsmann, das von der Gemeinde in Partnerschaft mit der Communauté de Communes du Pays de Lauzun organisiert wird. Dieser partizipative Abend wird kleine und große Ohren begeistern.
Italiano :
Nell’ambito dell’itinerario culturale del Pays de Lauzun, venite tutti allo spettacolo musicale un cadeau pour le Père Noël, organizzato dal Comune in collaborazione con la Communauté de Communes du Pays de Lauzun. Questa serata partecipativa farà la gioia di grandi e piccini.
Espanol : Spectacle musical un cadeau pour le Père Noël
En el marco del itinerario cultural del Pays de Lauzun, venga uno, vengan todos al espectáculo musical un cadeau pour le Père Noël, organizado por el ayuntamiento en colaboración con la Communauté de Communes du Pays de Lauzun. Esta velada participativa hará las delicias de grandes y pequeños.
L’événement Spectacle musical un cadeau pour le Père Noël Peyrière a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays de Lauzun