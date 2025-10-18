SPECTACLE MUSICAL Villers-Cotterêts

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts Aisne

Gratuit

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 21:15:00

2025-10-18

LADISLAVA, Histoires de la musique tzigane

Elle au chant et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’Histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches.Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. 0 .

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 48 20 mediatheque@mairie-villerscotterets.fr

