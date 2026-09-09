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Spectacle musical : Vives, Papillon Noir Théâtre, Caen

dimanche 20 septembre 2026 · Papillon Noir Théâtre · Caen

Spectacle musical : Vives, Papillon Noir Théâtre, Caen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Papillon Noir Théâtre
Adresse
33 route de Trouville, 14000 Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h10, 5€.

Spectacle musical : Vives Dimanche 20 septembre, 16h00, 19h00 Papillon Noir Théâtre Calvados

Durée 1h10, 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:10:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:10:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026
À partir de l’autobiographie de Viv Albertine, guitariste et autrice britannique, figure majeure du punk et membre du groupe The Slits, Vives fait entendre la voix d’une femme, de l’enfance à la vieillesse, traversée par les luttes, la résilience et l’espoir. Cinq interprètes mêlent théâtre, musique et chansons originales pour prolonger cette écriture libre, crue et sans concession. Une création sur l’autonomie des femmes, la liberté d’expression et la puissance réparatrice de l’art.
-Collectif le Poney-

Papillon Noir Théâtre 33 route de Trouville, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 09 73 55 44 80 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@papillonnoir.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/papillon-noir-theatre/evenements/vives-journees-du-matrimoine »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©DR

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