Spectacle musical Vocame Do Mi Ci L’a Do Ré à Niort Niort

40 Rue de la Terraudière Niort Deux-Sèvres
L’atelier de la Chanson VOCAME a le plaisir de vous présenter son nouveau spectacle Do Mi Ci L’a Do Ré .
Le spectacle aura lieu au Patronage Laïque de Niort, pour 4 représentations
jeudi 29 janvier 2026 à 20h30
vendredi 30 janvier 2026 à 20h30
samedi 31 janvier 2026 à 20h30
dimanche 1er février 2026 à 14h30
Des interprétations en duo, en chœur ou en petit groupe !
Tarifs 8€ à 15€ .
