Spectacle musical Voix de paix Saumur

Spectacle musical Voix de paix

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:00:00

fin : 2026-04-15 21:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Asseyez-vous confortablement et venez découvrir la vie et les aspirations de 50 jeunes originaires de plusieurs continents. Ils s’expriment par le chant, le corps, le témoignage, sur la paix dans le monde.

Les jeunes chanteurs et danseurs sont issus de la troupe Bâtisseurs d’Espérance composée de jeunes de 11 à 20 ans accueillis par Apprentis d’Auteuil en régions Centre Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire.

Ce spectacle est l’aboutissement d’un projet initié en 2002, né de la motivation de jeunes et d’adultes souhaitant s’exprimer via les arts du spectacle. A ce jour, plus de 1000 jeunes ont pu en profiter. Les objectifs sont multiples éduquer à la paix, à la solidarité et au respect de la planète, être force de proposition, développer les compétences artistiques et techniques, développer un savoir-faire et un savoir-être, faciliter l’ouverture à l’autre et l’insertion sociale.

La troupe développe chaque année les talents artistique, scénique, et technique lors de séjours organisés pendant les week-ends et les vacances. Les arts de la scène sont utilisés comme support éducatif pour travailler la confiance en soi, la responsabilisation, l’inscription dans un collectif, la gestion des émotions…

Des ateliers de réflexions et de créations permettent la libération de la parole de chacun

– Kamel

Il y a la paix quand on arrive à s’entendre, quand on rigole. Pour moi, la paix ce n’est pas que la terre entière s’entende à merveille. C’est seulement se respecter, écouter les autres et les accepter.

– Anissa

On est tous différents, mais aimons-nous comme nous sommes.

– Shanon

La paix, c’est pardonner aux autres, mais aussi se pardonner soi-même.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 15 avril 2026 de 20h à 21h30.

Ouverture des portes à 19h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 89 85 99 jean-francois.rousseau@apprentis-auteuil.org

English :

Sit back and discover the lives and aspirations of 50 young people from several continents. Through song, body and testimony, they express their views on world peace.

L’événement Spectacle musical Voix de paix Saumur a été mis à jour le 2026-03-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME