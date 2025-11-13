Spectacle musical « Vous êtes sur le point de manquer d’amour » Salle des fêtes Port-Lesney
Salle des fêtes 9 Rue Edgar Faure Port-Lesney Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Sylvain Grosperrin, accompagné de son stagiaire Lemoine, est responsable de l’agence matrimoniale itinérante Robert et moi . Après une étude avec des critères qui leur sont propres, ils en ont conclu que les gens du monde entier étaient en manque d’amour. Suite à ce constat, ils décident de parcourir les routes afin de proposer une conférence pour régler les problèmes sentimentaux des gens une bonne fois pour toutes! A travers leurs points de vue et leurs chansons, mais surtout la Ichlibedich Kase , une machine de leur invention, ils espèrent réveiller la flamme amoureuse du public.
Spectacle Mi-chanson, Mi-conférence, Mi-drôle proposé par la Compagnie Robert et moi.
A 20h30 à la salle des fêtes de Port-Lesney.
Buvette et petite restauration à partir de 19h00.
Tout public à partir de 10 ans.
Billetterie en ligne et sur place.
En partenariat avec FRAKA (Fédération Interdépartementale des Foyers Ruraux). .
Salle des fêtes 9 Rue Edgar Faure Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté
