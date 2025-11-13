Spectacle musical « Vous êtes sur le point de manquer d’amour »

Salle des fêtes 9 Rue Edgar Faure Port-Lesney Jura

Début : 2025-11-13 20:30:00

2025-11-13

Sylvain Grosperrin, accompagné de son stagiaire Lemoine, est responsable de l’agence matrimoniale itinérante Robert et moi . Après une étude avec des critères qui leur sont propres, ils en ont conclu que les gens du monde entier étaient en manque d’amour. Suite à ce constat, ils décident de parcourir les routes afin de proposer une conférence pour régler les problèmes sentimentaux des gens une bonne fois pour toutes! A travers leurs points de vue et leurs chansons, mais surtout la Ichlibedich Kase , une machine de leur invention, ils espèrent réveiller la flamme amoureuse du public.

Spectacle Mi-chanson, Mi-conférence, Mi-drôle proposé par la Compagnie Robert et moi.

A 20h30 à la salle des fêtes de Port-Lesney.

Buvette et petite restauration à partir de 19h00.

Tout public à partir de 10 ans.

Billetterie en ligne et sur place.

En partenariat avec FRAKA (Fédération Interdépartementale des Foyers Ruraux). .

