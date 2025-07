Spectacle musical Voyages en Afrique Salle Adolphe Boissaye Étretat

Spectacle musical Voyages en Afrique Salle Adolphe Boissaye Étretat vendredi 1 août 2025.

Spectacle musical Voyages en Afrique

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Début : 2025-08-01 17:00:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

La chorale Chœur d’été chantera « Voyages en Afrique » le vendredi 1er août à la salle Adolphe Boissaye d’Etretat. La chorale compte une dizaine d’enfants entre 3 et 16 ans.

Au programme de ce spectacle « Le Lion est mort ce soir », « Kusimama », « Fatou-Yo », « Aïcha », « Pata Pata », « Waka Waka »…

Un moment festif et chaleureux, à partager en famille ou entre amis !

Le spectacle musical sera au profit d’un orphelinat du Burkina Faso. Entrée libre, participation au chapeau.

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

English : Spectacle musical Voyages en Afrique

The Ch?ur d’été choir will sing « Voyages en Afrique » on Friday August 1 at the Salle Adolphe Boissaye in Etretat. The choir is made up of a dozen children aged between 3 and 16.

On the program: « Le Lion est mort ce soir », « Kusimama », « Fatou-Yo », « Aïcha », « Pata Pata », « Waka Waka »…

A warm, festive moment to share with family and friends!

The musical show will benefit an orphanage in Burkina Faso. Admission free, participation by hat.

German :

Der Chor Ch?ur d’été singt am Freitag, den 1. August, im Saal Adolphe Boissaye in Etretat das Lied « Voyages en Afrique » (Reisen in Afrika). Der Chor besteht aus etwa zehn Kindern zwischen 3 und 16 Jahren.

Auf dem Programm stehen folgende Lieder: « Le Lion est mort ce soir », « Kusimama », « Fatou-Yo », « Aïcha », « Pata Pata », « Waka Waka »…

Ein festlicher und herzlicher Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können!

Die musikalische Darbietung wird zugunsten eines Waisenhauses in Burkina Faso stattfinden. Freier Eintritt, Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Il coro Ch?ur d’été canterà « Voyages en Afrique » venerdì 1° agosto presso la Salle Adolphe Boissaye di Etretat. Il coro è composto da una decina di bambini di età compresa tra i 3 e i 16 anni.

In programma: « Le Lion est mort ce soir », « Kusimama », « Fatou-Yo », « Aïcha », « Pata Pata », « Waka Waka »…

Un momento caldo e festoso da condividere con la famiglia e gli amici!

Lo spettacolo musicale sarà a favore di un orfanotrofio in Burkina Faso. Ingresso libero, partecipazione a cappello.

Espanol :

El coro Ch?ur d’été cantará « Voyages en Afrique » el viernes 1 de agosto en la Sala Adolphe Boissaye de Etretat. El coro está formado por una decena de niños de entre 3 y 16 años.

En el programa: « Le Lion est mort ce soir », « Kusimama », « Fatou-Yo », « Aïcha », « Pata Pata », « Waka Waka »…

Un momento cálido y festivo para compartir con la familia y los amigos

El espectáculo musical será a beneficio de un orfanato de Burkina Faso. Entrada gratuita, participación a la gorra.

L’événement Spectacle musical Voyages en Afrique Étretat a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie