spectacle musicale à la bibliothèque Bibliothèque de Guitinières Guitinières

spectacle musicale à la bibliothèque

Bibliothèque de Guitinières 2 route de St Hilaire Guitinières Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

spectacle jeunesse l’aventure musicale et animale de Charlie dada par Paul Boudault

Bibliothèque de Guitinières 2 route de St Hilaire Guitinières 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 32 61 biblio17@orange.fr

English :

children’s show: the musical and animal adventure of Charlie dada by Paul Boudault

German :

jugendtheaterstück: Das musikalische und tierische Abenteuer von Charlie dada von Paul Boudault

Italiano :

spettacolo per bambini: l’avventura musicale e animale di Charlie dada di Paul Boudault

Espanol :

espectáculo infantil: la aventura musical y animal de Charlie dada por Paul Boudault

