spectacle musicale à la bibliothèque Bibliothèque de Guitinières Guitinières

Bibliothèque de Guitinières 2 route de St Hilaire Guitinières Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
spectacle jeunesse l’aventure musicale et animale de Charlie dada par Paul Boudault
Bibliothèque de Guitinières 2 route de St Hilaire Guitinières 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 32 61 biblio17@orange.fr
English :
children’s show: the musical and animal adventure of Charlie dada by Paul Boudault
German :
jugendtheaterstück: Das musikalische und tierische Abenteuer von Charlie dada von Paul Boudault
Italiano :
spettacolo per bambini: l’avventura musicale e animale di Charlie dada di Paul Boudault
Espanol :
espectáculo infantil: la aventura musical y animal de Charlie dada por Paul Boudault
