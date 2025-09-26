Spectacle musicale amouristique Les Humoureuses ouverture de saison Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence
Spectacle musicale amouristique Les Humoureuses ouverture de saison Saint-Marcel-lès-Valence
18 rue de la liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2025-09-26 21:00:00
fin : 2025-09-26 21:00:00
2025-09-26
Trois amies (une chanteuse, une contre-bassiste et une danseuse de claquettes) racontent, entre ombres et lumières, différentes étapes de leurs parcours amoureux.
18 rue de la liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
English :
Three friends (a singer, a double bassist and a tap dancer) recount, in light and shadow, the different stages of their love lives.
German :
Drei Freundinnen (eine Sängerin, eine Kontrabassistin und eine Stepptänzerin) erzählen zwischen Licht und Schatten von verschiedenen Stationen ihrer Liebesgeschichte.
Italiano :
Tre amici (una cantante, un contrabbassista e una ballerina di tip tap) raccontano, tra luci e ombre, le diverse fasi della loro vita sentimentale.
Espanol :
Tres amigos (un cantante, un contrabajista y un bailarín de claqué) relatan, con luces y sombras, las diferentes etapas de su vida amorosa.
